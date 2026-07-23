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Vale, output di minerale in crescita nel Q2

Volume maggiore dal 2018 per un secondo trimestre. Buona performance anche per le vendite

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