Commerciale Siderurgica Bresciana investe nel tubo strutturale
Il centro servizi bresciano, storico espositore, tornerà a Made in Steel 2027
23 luglio 2026
Sta investendo lungo tre direttrici Commerciale Siderurgica Bresciana, che fa riferimento al Gruppo tra i leader nazionali nella distribuzione di prodotti in acciaio per costruzioni: servizio e spazi per ampliare la gamma; personale; verticalizzazione del prodotto.
In particolare, ha spiegato l’amministratore delegato di CSB, Stefano D’Aprile, «stiamo investendo in spazi importanti per il tubo strutturale e relativa lavorazione». Una novità che l'azienda porterà a Made in Steel 2027.
Redazione siderweb
MERCATI
-
23 luglio 2026
Turchia: il rottame rivede il segno più
Acquisti per agosto e noli sostengono la materia prima, mentre i rincari dei lunghi restano confinati al mercato interno
-
21 luglio 2026
Tondo: tentativi di rialzo in un mercato ancora fermo
Segnali di aumento in Italia e in Europa, sostenuti dai costi e dalle fermate. Gli scambi restano però limitati
-
20 luglio 2026
HRC: quota 700 si consolida, ma la domanda resta debole
Le nuove misure Ue sostengono i prezzi; CRC e zincati più tesi, scambi ancora limitati
-
17 luglio 2026
Rottame: domanda fiacca e prezzi ancora sotto pressione
Fermate produttive e scarsi acquisti pesano sul mercato, mentre agosto-settembre resta difficile da prevedere
-
16 luglio 2026
Ghisa, primi segnali di ripresa degli scambi in Italia
Il mercato resta però debole e condizionato dalla concorrenza di rottame e preridotto
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Giugno 2026
Aggiornamento Giugno 2026
siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026
17 luglio 2026
Nuova edizione del siderweb TG.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento