SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Commerciale Siderurgica Bresciana investe nel tubo...

Commerciale Siderurgica Bresciana investe nel tubo strutturale

Il centro servizi bresciano, storico espositore, tornerà a Made in Steel 2027

23 luglio 2026

lettura-notizia
scarica PDF

Sta investendo lungo tre direttrici Commerciale Siderurgica Bresciana, che fa riferimento al Gruppo tra i leader nazionali nella distribuzione di prodotti in acciaio per costruzioni: servizio e spazi per ampliare la gamma; personale; verticalizzazione del prodotto. 

In particolare, ha spiegato l’amministratore delegato di CSB, Stefano D’Aprile, «stiamo investendo in spazi importanti per il tubo strutturale e relativa lavorazione». Una novità che l'azienda porterà a Made in Steel 2027. 

Redazione siderweb

   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Metallurgica Marcora: opportunità nella crescita dei profili speciali - Il produttore di laminati per trafila tornerà a Made in Steel 2027

16 luglio 2026

Metallurgica Marcora: opportunità nella crescita dei profili speciali

Il produttore di laminati per trafila tornerà a Made in Steel 2027

di Elisa Bonomelli
Acciai di Qualità: «C’è sempre più bisogno di servizio» - L’azienda del Gruppo Cauvin esporrà per la seconda volta a Made in Steel

13 luglio 2026

Acciai di Qualità: «C’è sempre più bisogno di servizio»

L’azienda del Gruppo Cauvin esporrà per la seconda volta a Made in Steel

di Redazione siderweb
Vanoli Ferro raddoppia la capacità di lavorazioni laser - Il centro servizi tornerà come espositore a Made in Steel 2027

8 luglio 2026

Vanoli Ferro raddoppia la capacità di lavorazioni laser

Il centro servizi tornerà come espositore a Made in Steel 2027

di Elisa Bonomelli
Made in Steel: al via le vendite degli spazi espositivi - Numerose le adesioni durante le prime ore di apertura delle prenotazioni

4 giugno 2026

Made in Steel: al via le vendite degli spazi espositivi

Numerose le adesioni durante le prime ore di apertura delle prenotazioni

di Redazione siderweb
Commerciale Siderurgica Bresciana: 2024 in utile - Migliora la situazione finanziaria

29 settembre 2025

Commerciale Siderurgica Bresciana: 2024 in utile

Migliora la situazione finanziaria

di Gianfranco Tosini
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026 Header siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Metallurgica Marcora: opportunità nella crescita dei profili speciali - Il produttore di laminati per trafila tornerà a Made in Steel 2027

16 luglio 2026

Metallurgica Marcora: opportunità nella crescita dei profili speciali

Il produttore di laminati per trafila tornerà a Made in Steel 2027

di Elisa Bonomelli
Acciai di Qualità: «C’è sempre più bisogno di servizio» - L’azienda del Gruppo Cauvin esporrà per la seconda volta a Made in Steel

13 luglio 2026

Acciai di Qualità: «C’è sempre più bisogno di servizio»

L’azienda del Gruppo Cauvin esporrà per la seconda volta a Made in Steel

di Redazione siderweb
Vanoli Ferro raddoppia la capacità di lavorazioni laser - Il centro servizi tornerà come espositore a Made in Steel 2027

8 luglio 2026

Vanoli Ferro raddoppia la capacità di lavorazioni laser

Il centro servizi tornerà come espositore a Made in Steel 2027

di Elisa Bonomelli
Made in Steel: al via le vendite degli spazi espositivi - Numerose le adesioni durante le prime ore di apertura delle prenotazioni

4 giugno 2026

Made in Steel: al via le vendite degli spazi espositivi

Numerose le adesioni durante le prime ore di apertura delle prenotazioni

di Redazione siderweb
Commerciale Siderurgica Bresciana: 2024 in utile - Migliora la situazione finanziaria

29 settembre 2025

Commerciale Siderurgica Bresciana: 2024 in utile

Migliora la situazione finanziaria

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026

 I nostri video

17 luglio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×