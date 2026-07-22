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Liberty Magona, tutti i lavoratori passeranno a Trasteel

Il gruppo svizzero si prepara ad assumere il controllo dello stabilimento e a rilanciare la produzione entro fine anno

22 luglio 2026

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