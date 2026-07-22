Volkswagen tratta con JSW la cessione della sua filiale indiana
Al centro dell’operazione c’è l’acquisizione di una quota di maggioranza della divisione Skoda Auto Volkswagen India
22 luglio 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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