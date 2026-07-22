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Giappone: acciaio grezzo a 6,8 milioni di tonnellate a giugno

La produzione cresce dell’1,3% annuo ma cala del 2,1% su maggio; semestre a -0,4%

22 luglio 2026

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