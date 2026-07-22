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US Steel ha avviato le trattative per il nuovo contratto collettivo

La proposta è stata presentata a USW e la prossima settimana saranno avviate le negoziazioni

22 luglio 2026

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