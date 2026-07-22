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SSAB: secondo trimestre in crescita

Prezzi e consegne sostengono i risultati. Avanzano i progetti di Oxelösund e Luleå

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