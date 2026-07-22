SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Canada: confermati i dazi a Turchia e Vietnam

Canada: confermati i dazi a Turchia e Vietnam

Le misure antidumping e antisovvenzione riguardano le lamiere in acciaio anticorrosione

22 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Le tensioni Usa, Canada e Messico mettono a rischio l’USMCA - A poche ore dall’inizio dei colloqui si fa largo l’ipotesi dello smantellamento dell’area di libero scambio

30 giugno 2026

Le tensioni Usa, Canada e Messico mettono a rischio l’USMCA

A poche ore dall’inizio dei colloqui si fa largo l’ipotesi dello smantellamento dell’area di libero scambio

di Federico Fusca
Swiss Steel: acciai speciali per applicazioni marine in Canada - Il sito canadese di Sorel al lavoro sulla qualificazione dell’acciaio inossidabile 1.3964 per impieghi navali

12 giugno 2026

Swiss Steel: acciai speciali per applicazioni marine in Canada

Il sito canadese di Sorel al lavoro sulla qualificazione dell’acciaio inossidabile 1.3964 per impieghi navali

di Sarah Falsone
Il Canada proroga di un anno i contingenti su acciaio e alluminio - In scadenza il 30 giugno, rimarranno in vigore fino a metà 2027

4 giugno 2026

Il Canada proroga di un anno i contingenti su acciaio e alluminio

In scadenza il 30 giugno, rimarranno in vigore fino a metà 2027

di Elisa Bonomelli
Usa: export di acciaio in crescita a marzo - Messico e Canada restano i principali mercati di sbocco. In aumento anche le spedizioni totali delle acciaierie

12 maggio 2026

Usa: export di acciaio in crescita a marzo

Messico e Canada restano i principali mercati di sbocco. In aumento anche le spedizioni totali delle acciaierie

di Stefano Gennari
Canada, maxi piano da 1,5 miliardi contro i dazi Usa - Prestiti agevolati e nuovi fondi per sostenere le imprese manifatturiere colpite e difendere occupazione ed export

5 maggio 2026

Canada, maxi piano da 1,5 miliardi contro i dazi Usa

Prestiti agevolati e nuovi fondi per sostenere le imprese manifatturiere colpite e difendere occupazione ed export

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026 Header siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Le tensioni Usa, Canada e Messico mettono a rischio l’USMCA - A poche ore dall’inizio dei colloqui si fa largo l’ipotesi dello smantellamento dell’area di libero scambio

30 giugno 2026

Le tensioni Usa, Canada e Messico mettono a rischio l’USMCA

A poche ore dall’inizio dei colloqui si fa largo l’ipotesi dello smantellamento dell’area di libero scambio

di Federico Fusca
Swiss Steel: acciai speciali per applicazioni marine in Canada - Il sito canadese di Sorel al lavoro sulla qualificazione dell’acciaio inossidabile 1.3964 per impieghi navali

12 giugno 2026

Swiss Steel: acciai speciali per applicazioni marine in Canada

Il sito canadese di Sorel al lavoro sulla qualificazione dell’acciaio inossidabile 1.3964 per impieghi navali

di Sarah Falsone
Il Canada proroga di un anno i contingenti su acciaio e alluminio - In scadenza il 30 giugno, rimarranno in vigore fino a metà 2027

4 giugno 2026

Il Canada proroga di un anno i contingenti su acciaio e alluminio

In scadenza il 30 giugno, rimarranno in vigore fino a metà 2027

di Elisa Bonomelli
Usa: export di acciaio in crescita a marzo - Messico e Canada restano i principali mercati di sbocco. In aumento anche le spedizioni totali delle acciaierie

12 maggio 2026

Usa: export di acciaio in crescita a marzo

Messico e Canada restano i principali mercati di sbocco. In aumento anche le spedizioni totali delle acciaierie

di Stefano Gennari
Canada, maxi piano da 1,5 miliardi contro i dazi Usa - Prestiti agevolati e nuovi fondi per sostenere le imprese manifatturiere colpite e difendere occupazione ed export

5 maggio 2026

Canada, maxi piano da 1,5 miliardi contro i dazi Usa

Prestiti agevolati e nuovi fondi per sostenere le imprese manifatturiere colpite e difendere occupazione ed export

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026

 I nostri video

17 luglio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×