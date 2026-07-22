Centravis sospende la produzione a Užhorod dopo le nuove quote Ue
Dal 1° settembre stop al sito; l’azienda stima un quasi dimezzamento dell’export di tubi inox senza saldatura
22 luglio 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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