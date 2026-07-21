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Germania, rottame in calo a luglio

Dopo la stabilità di giugno, le quotazioni scendono in media del 6,8%. Resta positivo il confronto annuo

21 luglio 2026

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