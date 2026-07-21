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Germania: sesto aumento della produzione, domanda ancora in crisi

Output in crescita a giugno e nel semestre. WV Stahl chiede investimenti e un prezzo dell’elettricità competitivo

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