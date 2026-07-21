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Steel Dynamics accelera nel secondo trimestre

Risultati sostenuti da aumento dei prezzi ed espansione dei margini. Millett: domanda solida e fino al 2027

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