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JSW Steel, utile più che raddoppiato nel primo trimestre

Ricavi ed Ebitda in crescita su base annua, sostenuti da prezzi dell’acciaio più elevati

20 luglio 2026

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