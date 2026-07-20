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Worthington Steel avvia l’offerta per il delisting di Klöckner

Agli azionisti 11 euro per titolo. Il periodo di adesione si chiuderà il 12 agosto

20 luglio 2026

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