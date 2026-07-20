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Liberty Galați, Naveen Jindal visita lo stabilimento

Il gruppo indiano è tra i player interessati agli asset del produttore rumeno

20 luglio 2026

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