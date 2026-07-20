SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Eurofer, ETS: «Una scadenza, ma non ancora un perc...

Eurofer, ETS: «Una scadenza, ma non ancora un percorso credibile»

Eggert: «Senza condizioni abilitanti, il phase-out delle quote gratuite rischia di indebolire la siderurgia europea»

20 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Riforma ETS: per l’acciaio ipotesi di quote gratuite fino al 2038 - Proposta una riduzione più graduale e nuovi fondi per la decarbonizzazione. Gozzi: «Modifiche ancora insufficienti»

17 luglio 2026

Riforma ETS: per l’acciaio ipotesi di quote gratuite fino al 2038

Proposta una riduzione più graduale e nuovi fondi per la decarbonizzazione. Gozzi: «Modifiche ancora insufficienti»

di Sarah Falsone
Eurofer: «L’ETS sostenga gli investimenti, non la deindustrializzazione» - Eggert: «Senza energia competitiva, idrogeno e rottame, la transizione non potrà procedere al ritmo previsto»

16 luglio 2026

Eurofer: «L’ETS sostenga gli investimenti, non la deindustrializzazione»

Eggert: «Senza energia competitiva, idrogeno e rottame, la transizione non potrà procedere al ritmo previsto»

di Sarah Falsone
ETS, l’industria europea chiede una revisione strutturale - BDI, Confindustria e MEDEF chiedono un sistema orientato a investimenti, competitività e decarbonizzazione

9 luglio 2026

ETS, l’industria europea chiede una revisione strutturale

BDI, Confindustria e MEDEF chiedono un sistema orientato a investimenti, competitività e decarbonizzazione

di Sarah Falsone
Alcuni produttori chiedono all’Ue di non indebolire l’ETS - «ETS e Cbam rafforzeranno competitività, resilienza e rinnovamento industriale», scrivono in un appello

1 luglio 2026

Alcuni produttori chiedono all’Ue di non indebolire l’ETS

«ETS e Cbam rafforzeranno competitività, resilienza e rinnovamento industriale», scrivono in un appello

di Federico Fusca
ETS, i produttori di acciaio green chiedono di non indebolire il sistema - Outokumpu, SSAB, Stegra e altri: un prezzo della CO₂ prevedibile è decisivo per gli investimenti

23 giugno 2026

ETS, i produttori di acciaio green chiedono di non indebolire il sistema

Outokumpu, SSAB, Stegra e altri: un prezzo della CO₂ prevedibile è decisivo per gli investimenti

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026 Header siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Riforma ETS: per l’acciaio ipotesi di quote gratuite fino al 2038 - Proposta una riduzione più graduale e nuovi fondi per la decarbonizzazione. Gozzi: «Modifiche ancora insufficienti»

17 luglio 2026

Riforma ETS: per l’acciaio ipotesi di quote gratuite fino al 2038

Proposta una riduzione più graduale e nuovi fondi per la decarbonizzazione. Gozzi: «Modifiche ancora insufficienti»

di Sarah Falsone
Eurofer: «L’ETS sostenga gli investimenti, non la deindustrializzazione» - Eggert: «Senza energia competitiva, idrogeno e rottame, la transizione non potrà procedere al ritmo previsto»

16 luglio 2026

Eurofer: «L’ETS sostenga gli investimenti, non la deindustrializzazione»

Eggert: «Senza energia competitiva, idrogeno e rottame, la transizione non potrà procedere al ritmo previsto»

di Sarah Falsone
ETS, l’industria europea chiede una revisione strutturale - BDI, Confindustria e MEDEF chiedono un sistema orientato a investimenti, competitività e decarbonizzazione

9 luglio 2026

ETS, l’industria europea chiede una revisione strutturale

BDI, Confindustria e MEDEF chiedono un sistema orientato a investimenti, competitività e decarbonizzazione

di Sarah Falsone
Alcuni produttori chiedono all’Ue di non indebolire l’ETS - «ETS e Cbam rafforzeranno competitività, resilienza e rinnovamento industriale», scrivono in un appello

1 luglio 2026

Alcuni produttori chiedono all’Ue di non indebolire l’ETS

«ETS e Cbam rafforzeranno competitività, resilienza e rinnovamento industriale», scrivono in un appello

di Federico Fusca
ETS, i produttori di acciaio green chiedono di non indebolire il sistema - Outokumpu, SSAB, Stegra e altri: un prezzo della CO₂ prevedibile è decisivo per gli investimenti

23 giugno 2026

ETS, i produttori di acciaio green chiedono di non indebolire il sistema

Outokumpu, SSAB, Stegra e altri: un prezzo della CO₂ prevedibile è decisivo per gli investimenti

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026

 I nostri video

17 luglio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×