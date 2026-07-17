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Germania, l’acciaio contro i tagli agli sgravi energetici

La WV Stahl avverte: la riduzione delle risorse del KTF potrebbe aumentare del 20% i costi di rete per il settore

17 luglio 2026

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