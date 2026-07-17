siderweb TG: inox, cronaca, prezzi
MERCATI
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17 luglio 2026
Rottame: domanda fiacca e prezzi ancora sotto pressione
Fermate produttive e scarsi acquisti pesano sul mercato, mentre agosto-settembre resta difficile da prevedere
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17 luglio 2026
Turchia: rottame vicino ai minimi, tondo ancora debole
Noli e costi frenano nuovi ribassi della materia prima, mentre la domanda di prodotti lunghi resta fiacca
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16 luglio 2026
Ghisa, primi segnali di ripresa degli scambi in Italia
Il mercato resta però debole e condizionato dalla concorrenza di rottame e preridotto
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15 luglio 2026
Domanda debole ed export ridotto pesano, ma il mercato è diviso sulle prospettive
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14 luglio 2026
Lamiere da treno, mercato diviso tra commodity e qualità
Le bramme asiatiche spingono al ribasso i prodotti commerciali, mentre si arresta la discesa dei materiali speciali
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Giugno 2026
Aggiornamento Giugno 2026
siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026
10 luglio 2026
Nuova edizione del siderweb TG.
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A cura di Redazione Siderweb
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