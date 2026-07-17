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voestalpine, nuovo impianto HBI per il forno elettrico di Linz

Dal 2027 garantirà l’alimentazione continua dell’EAF, con un fabbisogno annuo di circa 450mila tonnellate

17 luglio 2026

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