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Nasce H&D Attec, nuova realtà dei tubi in acciaio in Turchia

L’integrazione tra H&D Turkey e Attec Turkey punta ad ampliare l’offerta e rafforzare la presenza sul mercato locale

17 luglio 2026

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