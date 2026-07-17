La Cina protesta per la nazionalizzazione di British Steel
Pechino ha dichiarato di «opporsi fermamente» ed essere «fortemente insoddisfatta» dalla decisione di Londra
17 luglio 2026
Benvenuto in siderweb
Accedi
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.
Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.
Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di
tutti gli utenti.
Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il
siderweb TG e la
newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e
analisi esclusive
della redazione.
Registrati ora.
MERCATI
-
17 luglio 2026
Turchia: rottame vicino ai minimi, tondo ancora debole
Noli e costi frenano nuovi ribassi della materia prima, mentre la domanda di prodotti lunghi resta fiacca
-
16 luglio 2026
Ghisa, primi segnali di ripresa degli scambi in Italia
Il mercato resta però debole e condizionato dalla concorrenza di rottame e preridotto
-
15 luglio 2026
Domanda debole ed export ridotto pesano, ma il mercato è diviso sulle prospettive
-
14 luglio 2026
Lamiere da treno, mercato diviso tra commodity e qualità
Le bramme asiatiche spingono al ribasso i prodotti commerciali, mentre si arresta la discesa dei materiali speciali
-
14 luglio 2026
Bramme, in calo i prezzi verso l’Italia
Aumenta la concorrenza tra fornitori del Sudest asiatico dopo la pubblicazione delle nuove misure commerciali Ue
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Giugno 2026
Aggiornamento Giugno 2026
siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026
10 luglio 2026
Nuova edizione del siderweb TG.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento