SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. BHP, produzione record di minerale di ferro nel FY...

BHP, produzione record di minerale di ferro nel FY26

Annunciato investimento di circa 900 milioni di dollari per lo sviluppo del progetto Ministers North

17 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




BHP: sciopero a Port Hedland, minerale sotto osservazione - Il 16 luglio stop di otto ore: dopo il calo iniziato a maggio, il 62% Fe CFR Cina risale oltre i 99 $/t

9 luglio 2026

BHP: sciopero a Port Hedland, minerale sotto osservazione

Il 16 luglio stop di otto ore: dopo il calo iniziato a maggio, il 62% Fe CFR Cina risale oltre i 99 $/t

di Stefano Gennari
Greensteel Australia: 500 milioni per la nuova acciaieria elettrica - L’impianto sorgerà nello storico sito della BHP Newcastle Steelworks. Danieli fornirà il forno a induzione

8 luglio 2026

Greensteel Australia: 500 milioni per la nuova acciaieria elettrica

L’impianto sorgerà nello storico sito della BHP Newcastle Steelworks. Danieli fornirà il forno a induzione

di Sarah Falsone
BHP e Rio Tinto puntano sull’India - L’aumento produttivo del subcontinente e dell’Asean farà crescere anche la domanda di minerale di ferro

16 giugno 2026

BHP e Rio Tinto puntano sull’India

L’aumento produttivo del subcontinente e dell’Asean farà crescere anche la domanda di minerale di ferro

di Federico Fusca
BHP rinvia i progetti verdi nel Pilbara - Documenti interni rivelano lo stop a investimenti miliardari BHP rinvia i progetti verdi nel Pilbara - Documenti interni rivelano lo stop a investimenti miliardari

27 maggio 2026

BHP rinvia i progetti verdi nel Pilbara

Documenti interni rivelano lo stop a investimenti miliardari

di Sarah Falsone
BHP accelera sul minerale di ferro in Australia occidentale - Previsti investimenti in miniere, ferrovie e porti per salire a 305 milioni di tonnellate annue

18 maggio 2026

BHP accelera sul minerale di ferro in Australia occidentale

Previsti investimenti in miniere, ferrovie e porti per salire a 305 milioni di tonnellate annue

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Header siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

BHP: sciopero a Port Hedland, minerale sotto osservazione - Il 16 luglio stop di otto ore: dopo il calo iniziato a maggio, il 62% Fe CFR Cina risale oltre i 99 $/t

9 luglio 2026

BHP: sciopero a Port Hedland, minerale sotto osservazione

Il 16 luglio stop di otto ore: dopo il calo iniziato a maggio, il 62% Fe CFR Cina risale oltre i 99 $/t

di Stefano Gennari
Greensteel Australia: 500 milioni per la nuova acciaieria elettrica - L’impianto sorgerà nello storico sito della BHP Newcastle Steelworks. Danieli fornirà il forno a induzione

8 luglio 2026

Greensteel Australia: 500 milioni per la nuova acciaieria elettrica

L’impianto sorgerà nello storico sito della BHP Newcastle Steelworks. Danieli fornirà il forno a induzione

di Sarah Falsone
BHP e Rio Tinto puntano sull’India - L’aumento produttivo del subcontinente e dell’Asean farà crescere anche la domanda di minerale di ferro

16 giugno 2026

BHP e Rio Tinto puntano sull’India

L’aumento produttivo del subcontinente e dell’Asean farà crescere anche la domanda di minerale di ferro

di Federico Fusca
BHP rinvia i progetti verdi nel Pilbara - Documenti interni rivelano lo stop a investimenti miliardari BHP rinvia i progetti verdi nel Pilbara - Documenti interni rivelano lo stop a investimenti miliardari

27 maggio 2026

BHP rinvia i progetti verdi nel Pilbara

Documenti interni rivelano lo stop a investimenti miliardari

di Sarah Falsone
BHP accelera sul minerale di ferro in Australia occidentale - Previsti investimenti in miniere, ferrovie e porti per salire a 305 milioni di tonnellate annue

18 maggio 2026

BHP accelera sul minerale di ferro in Australia occidentale

Previsti investimenti in miniere, ferrovie e porti per salire a 305 milioni di tonnellate annue

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026

 I nostri video

10 luglio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×