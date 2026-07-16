SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Primetals fornisce un sistema robotizzato TrimRob ...

Primetals fornisce un sistema robotizzato TrimRob a Hyundai Steel

Sviluppato con Polyutec, si occuperà servirà per rifilatura e campionamento della vergella prodotta a Dangjin

16 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Outokumpu aggiorna l’acciaieria inox di Calvert - Primetals fornirà un forno siviera doppio da 180 tonnellate per migliorare flessibilità ed efficienza energetica

14 luglio 2026

Outokumpu aggiorna l’acciaieria inox di Calvert

Primetals fornirà un forno siviera doppio da 180 tonnellate per migliorare flessibilità ed efficienza energetica

di Sarah Falsone
Trasteel Makina, collaborazione con Primetals per il Dillingen Project - La società: «Un nuovo importante traguardo» per rafforzare la presenza internazionale nelle soluzioni per la siderurgia

10 luglio 2026

Trasteel Makina, collaborazione con Primetals per il Dillingen Project

La società: «Un nuovo importante traguardo» per rafforzare la presenza internazionale nelle soluzioni per la siderurgia

di Sarah Falsone
Baosteel avvia una nuova colata continua a Shanghai - L’impianto Primetals produrrà acciai convenzionali e bramme di alta gamma

8 luglio 2026

Baosteel avvia una nuova colata continua a Shanghai

L’impianto Primetals produrrà acciai convenzionali e bramme di alta gamma

di Stefano Gennari
Messico, Tyasa ordina a Primetals un nuovo impianto VD - L’unità doppia di degasaggio sottovuoto permetterà di aumentare capacità produttiva e qualità degli acciai

30 giugno 2026

Messico, Tyasa ordina a Primetals un nuovo impianto VD

L’unità doppia di degasaggio sottovuoto permetterà di aumentare capacità produttiva e qualità degli acciai

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Header siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Outokumpu aggiorna l’acciaieria inox di Calvert - Primetals fornirà un forno siviera doppio da 180 tonnellate per migliorare flessibilità ed efficienza energetica

14 luglio 2026

Outokumpu aggiorna l’acciaieria inox di Calvert

Primetals fornirà un forno siviera doppio da 180 tonnellate per migliorare flessibilità ed efficienza energetica

di Sarah Falsone
Trasteel Makina, collaborazione con Primetals per il Dillingen Project - La società: «Un nuovo importante traguardo» per rafforzare la presenza internazionale nelle soluzioni per la siderurgia

10 luglio 2026

Trasteel Makina, collaborazione con Primetals per il Dillingen Project

La società: «Un nuovo importante traguardo» per rafforzare la presenza internazionale nelle soluzioni per la siderurgia

di Sarah Falsone
Baosteel avvia una nuova colata continua a Shanghai - L’impianto Primetals produrrà acciai convenzionali e bramme di alta gamma

8 luglio 2026

Baosteel avvia una nuova colata continua a Shanghai

L’impianto Primetals produrrà acciai convenzionali e bramme di alta gamma

di Stefano Gennari
Messico, Tyasa ordina a Primetals un nuovo impianto VD - L’unità doppia di degasaggio sottovuoto permetterà di aumentare capacità produttiva e qualità degli acciai

30 giugno 2026

Messico, Tyasa ordina a Primetals un nuovo impianto VD

L’unità doppia di degasaggio sottovuoto permetterà di aumentare capacità produttiva e qualità degli acciai

di Sarah Falsone
Primetals fornisce un sistema robotizzato TrimRob a Hyundai Steel - Sviluppato con Polyutec, si occuperà servirà per rifilatura e campionamento della vergella prodotta a Dangjin

16 luglio 2026

Primetals fornisce un sistema robotizzato TrimRob a Hyundai Steel

Sviluppato con Polyutec, si occuperà servirà per rifilatura e campionamento della vergella prodotta a Dangjin

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026

 I nostri video

10 luglio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×