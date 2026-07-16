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Usa-Brasile, dazi al 25% dal 22 luglio: colpiti i prodotti in acciaio

Esenti ghisa e rottami: «Le importazioni dal Brasile risultano importanti per soddisfare la domanda statunitense»

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