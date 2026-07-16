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Cina: acciaio grezzo in calo nel primo semestre

A giugno, tuttavia, la produzione è aumentata su base annua per la prima volta in 14 mesi

16 luglio 2026

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