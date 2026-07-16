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Meranti affida a SMS e Midrex l’ingegneria dell’impianto DRI in Oman

Il progetto da 2,5 milioni di tonnellate annue e utilizzerà tecnologia alimentabile con gas naturale e idrogeno verde

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