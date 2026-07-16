Metallurgica Marcora: opportunità nella crescita dei profili speciali

Translated by Deepl

In un contesto di mercato segnato dall’instabilità, e con un settore automotive alle prese con una titubante transizione all’elettrico, Metallurgica Marcora sta investendo per ampliare l’offerta di profili speciali. Lo ha spiegato a siderweb Roberto Marcora, Head of Sales and Business Development del produttore di laminati per trafila e per componenti destinati proprio al mercato automotive, e di profili speciali destinati a diversi altri settori.

Il mercato dell'acciaio continua a essere influenzato da instabilità geopolitica, costi energetici elevati e domanda latente. Qual è la vostra lettura dell'attuale scenario siderurgico e quali tendenze ritiene più rilevanti nel breve-medio periodo?

Pensiamo che questa volatilità ci accompagnerà anche nel breve-medio periodo. In questo contesto, qualità, flessibilità e capacità di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti diventano elementi sempre più decisivi. Allo stesso tempo, la specializzazione dei prodotti e l'innovazione rappresentano leve fondamentali per mantenere la competitività, soprattutto sui mercati internazionali.

Il comparto dell’automotive è uno dei mercati di riferimento per Metallurgica Marcora. Come stanno cambiando le richieste dei clienti in questo settore? Quali opportunità vede?

L'automotive sta vivendo una fase di grande trasformazione molto delicata, influenzata dalle scelte regolatorie europee e dalla transizione verso la mobilità elettrica. Questo cambiamento ha generato incertezza lungo tutta la filiera e ha favorito una forte competizione internazionale, in particolare da parte dei produttori cinesi, oggi molto competitivi nel settore dell'elettrico. In questo contesto i clienti chiedono sempre più qualità, flessibilità e affidabilità. Per noi la sfida è continuare a supportarli con prodotti e servizi di alto livello, adattandoci rapidamente all'evoluzione del mercato.

Quali sono oggi i mercati geografici più strategici per Metallurgica Marcora? Dove vede le maggiori opportunità di sviluppo nei prossimi anni?

L'Europa continua a rappresentare il nostro mercato di riferimento, che oggi rappresenta circa il 60-70% del nostro business. In uno scenario internazionale sempre più competitivo, riteniamo fondamentale diversificare i mercati e sviluppare nuovi sbocchi commerciali, per quanto possibile. Ecco perché negli ultimi tempi vediamo interessanti opportunità nella crescita dei profili speciali, un segmento sul quale stiamo investendo per ampliare la nostra offerta e rispondere a esigenze sempre più specifiche dei clienti.

Negli ultimi anni avete investito in automazione e innovazione produttiva. Quanto incidono questi investimenti sulla capacità commerciale e sulla crescita del business?

Gli investimenti in automazione e innovazione sono fondamentali per mantenere elevati standard qualitativi, migliorare l'efficienza produttiva e rispondere con maggiore rapidità alle richieste del mercato. Oggi la competitività non si misura solo sul prezzo, ma anche sulla capacità di garantire continuità, affidabilità e flessibilità. Per questo continuiamo a investire in tecnologie che rafforzano il nostro posizionamento e ci permettono di affrontare con maggiore solidità le sfide future.

Cosa vi ha spinto a tornare a Made in Steel come espositori? Quali sono gli obiettivi che vi ponete con la vostra partecipazione all’evento internazionale e quali messaggi desiderate trasmettere al mercato?

Abbiamo deciso di tornare a Made in Steel perché è il luogo ideale per incontrare clienti, partner e confrontarci con il mercato. Per noi sarà un'occasione per raccontare chi siamo: un'azienda familiare che continua a puntare, come detto, su qualità, flessibilità, ma anche rapporto diretto con il cliente. Vogliamo far capire che, anche in un settore in continua evoluzione, questi valori restano il nostro principale punto di forza.

Cosa vi aspettate di trovare all’evento? Puntate più a consolidare relazioni di business già in essere o ad avviarne di nuove?

Sicuramente entrambe le cose. Sarà un piacere rivedere clienti e partner con cui collaboriamo da anni, ma un grande evento come Made in Steel è anche l'occasione giusta per conoscere nuove aziende e misurare la temperatura del mercato. Ogni incontro può diventare uno spunto per crescere e costruire nuove collaborazioni.

Se dovesse descrivere la visione di Metallurgica Marcora per i prossimi cinque-dieci anni, quali saranno le priorità strategiche che guideranno la crescita dell'azienda?

Nei prossimi anni vogliamo continuare a crescere in modo solido, investendo nella qualità, nell'innovazione e in una produzione sempre più sostenibile, come del resto abbiamo sempre fatto. L'installazione del nuovo impianto fotovoltaico da 1MW a tetto va proprio in questa direzione: è un investimento concreto che riflette la nostra visione. Come quinta generazione alla guida di un'azienda fondata nel 1878, sentiamo la responsabilità di far evolvere Metallurgica Marcora, mantenendo vivi i valori che l'hanno resa un punto di riferimento fino a oggi, ma guardando al futuro con entusiasmo e la consapevolezza di poter affrontare le nuove sfide che il mercato ci presenterà.