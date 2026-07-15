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Rio Tinto, produzione di minerale di ferro ai massimi dal 2018

Forte aumento anche per le vendite nel primo semestre. Simandou supera il 75% di avanzamento

15 luglio 2026

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