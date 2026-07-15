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Reno ai minimi, thyssenkrupp Steel riduce la produzione a Duisburg

I bassi livelli dell’acqua limitano l’arrivo delle materie prime e fanno aumentare i costi logistici

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