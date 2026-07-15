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Feralpi chiude il 2025 in utile, Ebitda in forte crescita

Produzione e ricavi aumentano. 115,7 milioni di investimenti, oltre l’80% con finalità ESG

15 luglio 2026

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