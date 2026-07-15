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Ghisa, l’industria Usa si divide sui dazi al Brasile

Nucor, Steel Dynamics e la Steel Manufacturers Association chiedono l’esenzione. Cliffs sostiene l’imposta del 25%

15 luglio 2026

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