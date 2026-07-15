SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ferrexpo riprende la produzione regolare, ma resta...

Ferrexpo riprende la produzione regolare, ma resta l’emergenza liquidità

Nel secondo trimestre prodotte 963mila tonnellate. Risorse sufficienti fino all’inizio del quarto trimestre 2026

15 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Ferrexpo, liquidità fino a giugno e bilancio rinviato - Pesano lo shock energetico in Ucraina e il nodo dei rimborsi Iva bloccati. Si valutano nuove opzioni di finanziamento

1 aprile 2026

Ferrexpo, liquidità fino a giugno e bilancio rinviato

Pesano lo shock energetico in Ucraina e il nodo dei rimborsi Iva bloccati. Si valutano nuove opzioni di finanziamento

di Sarah Falsone
Ferrexpo riavvia la produzione di pellet a FPM - Riparte anche l’export dopo gli attacchi russi. In Svizzera liquidata la banca MBaer utilizzata dal gruppo

9 marzo 2026

Ferrexpo riavvia la produzione di pellet a FPM

Riparte anche l’export dopo gli attacchi russi. In Svizzera liquidata la banca MBaer utilizzata dal gruppo

di Sarah Falsone
Ferrexpo, avviato il fallimento della controllata Poltava Mining - La decisione arriva mentre la disputa da oltre 100 milioni di dollari con Maxi Capital è ancora pendente

25 febbraio 2026

Ferrexpo, avviato il fallimento della controllata Poltava Mining

La decisione arriva mentre la disputa da oltre 100 milioni di dollari con Maxi Capital è ancora pendente

di Sarah Falsone
Ferrexpo: produzione 2025 in calo ma sopra i 6 milioni di tonnellate - Gli attacchi russi frenano il quarto trimestre, ma il gruppo mantiene solidità finanziaria e punta sui prodotti premium

14 gennaio 2026

Ferrexpo: produzione 2025 in calo ma sopra i 6 milioni di tonnellate

Gli attacchi russi frenano il quarto trimestre, ma il gruppo mantiene solidità finanziaria e punta sui prodotti premium

di Sarah Falsone
Ferrexpo, produzione in ripresa nel Q3 2025 - La sospensione dei rimborsi Iva pesa su capacità di pellettizzazione. Domanda cinese traina output di concentrati

6 ottobre 2025

Ferrexpo, produzione in ripresa nel Q3 2025

La sospensione dei rimborsi Iva pesa su capacità di pellettizzazione. Domanda cinese traina output di concentrati

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Header siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ferrexpo, liquidità fino a giugno e bilancio rinviato - Pesano lo shock energetico in Ucraina e il nodo dei rimborsi Iva bloccati. Si valutano nuove opzioni di finanziamento

1 aprile 2026

Ferrexpo, liquidità fino a giugno e bilancio rinviato

Pesano lo shock energetico in Ucraina e il nodo dei rimborsi Iva bloccati. Si valutano nuove opzioni di finanziamento

di Sarah Falsone
Ferrexpo riavvia la produzione di pellet a FPM - Riparte anche l’export dopo gli attacchi russi. In Svizzera liquidata la banca MBaer utilizzata dal gruppo

9 marzo 2026

Ferrexpo riavvia la produzione di pellet a FPM

Riparte anche l’export dopo gli attacchi russi. In Svizzera liquidata la banca MBaer utilizzata dal gruppo

di Sarah Falsone
Ferrexpo, avviato il fallimento della controllata Poltava Mining - La decisione arriva mentre la disputa da oltre 100 milioni di dollari con Maxi Capital è ancora pendente

25 febbraio 2026

Ferrexpo, avviato il fallimento della controllata Poltava Mining

La decisione arriva mentre la disputa da oltre 100 milioni di dollari con Maxi Capital è ancora pendente

di Sarah Falsone
Ferrexpo: produzione 2025 in calo ma sopra i 6 milioni di tonnellate - Gli attacchi russi frenano il quarto trimestre, ma il gruppo mantiene solidità finanziaria e punta sui prodotti premium

14 gennaio 2026

Ferrexpo: produzione 2025 in calo ma sopra i 6 milioni di tonnellate

Gli attacchi russi frenano il quarto trimestre, ma il gruppo mantiene solidità finanziaria e punta sui prodotti premium

di Sarah Falsone
Ferrexpo, produzione in ripresa nel Q3 2025 - La sospensione dei rimborsi Iva pesa su capacità di pellettizzazione. Domanda cinese traina output di concentrati

6 ottobre 2025

Ferrexpo, produzione in ripresa nel Q3 2025

La sospensione dei rimborsi Iva pesa su capacità di pellettizzazione. Domanda cinese traina output di concentrati

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026

 I nostri video

10 luglio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×