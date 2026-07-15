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SSAB: ripartono i lavori nel cantiere di Luleå

Dopo lo stop per tracce di acido cianidrico, il gruppo amplia i controlli. Il sindacato continuerà a vigilare

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