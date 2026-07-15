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Danieli, nuova colata continua per Henan Jiyuan Iron & Steel

L’impianto a quattro linee produrrà blumi tondi fino a 1.300 millimetri di diametro. Avviamento previsto nel 2027

15 luglio 2026

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