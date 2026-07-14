Jsw Steel Italy fermerà il treno rotaie dal prossimo giovedì
Domani al Mimit l’incontro di verifica dello stato di attuazione del progetto di Metinvest Adria
14 luglio 2026
Benvenuto in siderweb
Accedi
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.
Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.
Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di
tutti gli utenti.
Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il
siderweb TG e la
newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e
analisi esclusive
della redazione.
Registrati ora.
MERCATI
-
14 luglio 2026
Lamiere da treno, mercato diviso tra commodity e qualità
Le bramme asiatiche spingono al ribasso i prodotti commerciali, mentre si arresta la discesa dei materiali speciali
-
14 luglio 2026
Bramme, in calo i prezzi verso l’Italia
Aumenta la concorrenza tra fornitori del Sudest asiatico dopo la pubblicazione delle nuove misure commerciali Ue
-
13 luglio 2026
Coils, rialzi in cerca di conferme sul mercato europeo
Le nuove quote Ue sostengono le offerte, ma domanda debole e scorte elevate frenano il mercato
-
13 luglio 2026
Il mercato guarda già a settembre
-
10 luglio 2026
Rottame, il mercato resta in discesa
Fermate e rallentamenti produttivi frenano la domanda
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Giugno 2026
Aggiornamento Giugno 2026
siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026
10 luglio 2026
Nuova edizione del siderweb TG.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento