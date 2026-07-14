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Scenari & Tendenze: siderurgia comparto più depresso

Domanda debole e costi energetici e logistici sono le principali criticità

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