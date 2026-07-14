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Cina: a giugno l’export torna a crescere su base annua

Spedizioni ancora in calo nel semestre. Import di minerale di ferro ai massimi da sei mesi

14 luglio 2026

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