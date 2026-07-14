SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Corea del Sud: indagine antidumping sulla banda st...

Corea del Sud: indagine antidumping sulla banda stagnata cinese

La KTC esamina anche la banda cromata. I produttori locali denunciano import a basso prezzo e redditività in calo

14 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Header siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Corea del Sud: indagine antidumping sulla banda stagnata cinese - La KTC esamina anche la banda cromata. I produttori locali denunciano import a basso prezzo e redditività in calo

14 luglio 2026

Corea del Sud: indagine antidumping sulla banda stagnata cinese

La KTC esamina anche la banda cromata. I produttori locali denunciano import a basso prezzo e redditività in calo

di Stefano Gennari
Corea del Sud: indagine antidumping sulle barre speciali dalla Cina - SeAH Besteel e SeAH Changwon denunciano l’impatto delle importazioni a basso costo sul mercato locale

12 maggio 2026

Corea del Sud: indagine antidumping sulle barre speciali dalla Cina

SeAH Besteel e SeAH Changwon denunciano l’impatto delle importazioni a basso costo sul mercato locale

di Stefano Gennari
Corea verso dazi antidumping sulle lamiere cinesi - La KTC propone però di accettare l’impegno di alcuni esportatori cinesi a fissare prezzi minimi

4 settembre 2025

Corea verso dazi antidumping sulle lamiere cinesi

La KTC propone però di accettare l’impegno di alcuni esportatori cinesi a fissare prezzi minimi

di Stefano Gennari
Banda stagnata, comparto Ue sotto pressione - Ferrari (Ufficio Studi siderweb): «Serve correggere lo squilibrio tra capacità produttiva, produzione e consumo»

4 giugno 2026

Banda stagnata, comparto Ue sotto pressione

Ferrari (Ufficio Studi siderweb): «Serve correggere lo squilibrio tra capacità produttiva, produzione e consumo»

di Redazione siderweb
Banda stagnata: forti aumenti in Cina - In Europa ancora poche variazioni Banda stagnata: forti aumenti in Cina - In Europa ancora poche variazioni

27 maggio 2026

Banda stagnata: forti aumenti in Cina

In Europa ancora poche variazioni

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026

 I nostri video

10 luglio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×