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Inox, prezzi in rialzo ma la domanda resta debole

Fava (LSI Inox): «Ulteriori aumenti potrebbero compromettere la filiera e la competitività della manifattura europea»

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