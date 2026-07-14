SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Liberty Steel riduce l’attività nello stabilimento...

Liberty Steel riduce l’attività nello stabilimento di Bartonville

Il calo della domanda di prodotti in filo avrà un impatto temporaneo su circa 300 addetti nel sito nell’Illinois

14 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Header siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Liberty Steel riduce l’attività nello stabilimento di Bartonville - Il calo della domanda di prodotti in filo avrà un impatto temporaneo su circa 300 addetti nel sito nell’Illinois

14 luglio 2026

Liberty Steel riduce l’attività nello stabilimento di Bartonville

Il calo della domanda di prodotti in filo avrà un impatto temporaneo su circa 300 addetti nel sito nell’Illinois

di Stefano Gennari
ArcelorMittal cita in giudizio Liberty Steel per 2,77 milioni di dollari - La causa riguarda billette non pagate consegnate allo stabilimento chiuso di Georgetown

1 settembre 2025

ArcelorMittal cita in giudizio Liberty Steel per 2,77 milioni di dollari

La causa riguarda billette non pagate consegnate allo stabilimento chiuso di Georgetown

di Sarah Falsone
Uk, la crisi di Liberty Steel torna al centro della cronaca - A fare notizia è l’impossibilità del sito scozzese di Dalzell di portare a termine una commessa nel settore della Difesa

19 gennaio 2026

Uk, la crisi di Liberty Steel torna al centro della cronaca

A fare notizia è l’impossibilità del sito scozzese di Dalzell di portare a termine una commessa nel settore della Difesa

di Federico Fusca
STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel - In questa puntata l’analisi delle difficoltà e dell’attuale stato in cui versa il gruppo internazionale

27 settembre 2025

STEEL FOCUS – Il crollo di un gigante: la crisi di Liberty Steel

In questa puntata l’analisi delle difficoltà e dell’attuale stato in cui versa il gruppo internazionale

di Redazione siderweb
Quale futuro per l'acciaio di Piombino? - Martedì 7 luglio torna siderweb on air

1 luglio 2026

Quale futuro per l'acciaio di Piombino?

Martedì 7 luglio torna siderweb on air

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026

 I nostri video

10 luglio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×