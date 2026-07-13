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Jindal, investimenti per la siderurgia del Jharkhand

Il gruppo destinerà oltre 3,67 miliardi di euro all’acciaio, con circa 10mila nuovi posti di lavoro diretti attesi

13 luglio 2026

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