Jindal, investimenti per la siderurgia del Jharkhand
Il gruppo destinerà oltre 3,67 miliardi di euro all’acciaio, con circa 10mila nuovi posti di lavoro diretti attesi
13 luglio 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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