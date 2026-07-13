Acciai di Qualità: «C’è sempre più bisogno di servizio»

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In un mercato che sta affrontando una fase di forte volatilità, l’incertezza della domanda sta portando le aziende che utilizzano acciaio a programmare sempre meno: una situazione che sta favorendo Acciai di Qualità, l’azienda tra i leader in Italia nella distribuzione e prelavorazione di lamiere da treno quarto e coils in acciai di qualità. Lo spiega il Managing director Gregorio Cauvin, insieme alle ragioni che lo hanno convito a tornare per la seconda volta consecutiva a esporre a Made in Steel.