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Sail e PT Krakatau Steel: jv per la produzione di bramme inox

L’accordo prevede la realizzazione di un impianto da 500mila tonnellate annue in Indonesia

13 luglio 2026

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