SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. AdI, Flacks chiede «trasparenza e parità di tratta...

AdI, Flacks chiede «trasparenza e parità di trattamento» per gruppi in gara

L’imprenditore: «La diffusione di indiscrezioni su presunto vantaggio di Jindal rischia di compromettere il bando»

13 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Confindustria Taranto: «Fiducia per il possibile futuro ex Ilva con Jindal» - «Governo convochi i principali acciaieri italiani per valutare una loro partecipazione all'acquisizione»

13 luglio 2026

Confindustria Taranto: «Fiducia per il possibile futuro ex Ilva con Jindal»

«Governo convochi i principali acciaieri italiani per valutare una loro partecipazione all'acquisizione»

di Gianmario Leone
AdI, tavolo permanente il 28 luglio a Palazzo Chigi - La convocazione arriva dopo la richiesta urgente dei sindacati e la minaccia di un’autoconvocazione nazionale

9 luglio 2026

AdI, tavolo permanente il 28 luglio a Palazzo Chigi

La convocazione arriva dopo la richiesta urgente dei sindacati e la minaccia di un’autoconvocazione nazionale

di Gianmario Leone
AdI, Flacks: «Costruiremo una nuova realtà siderurgica competitiva» - Intervistato dal Giornale, l’imprenditore ha spiegato che il suo progetto si baserà «su qualità e valore dei prodotti»

22 giugno 2026

AdI, Flacks: «Costruiremo una nuova realtà siderurgica competitiva»

Intervistato dal Giornale, l’imprenditore ha spiegato che il suo progetto si baserà «su qualità e valore dei prodotti»

di Gianmario Leone
SSAB avvia negli Usa un progetto di riciclo a ciclo chiuso - Con Greenbrier e Alter Trading, l’acciaio SSAB Zero verrà utilizzato per realizzare 50 carri ferroviari SSAB avvia negli Usa un progetto di riciclo a ciclo chiuso - Con Greenbrier e Alter Trading, l’acciaio SSAB Zero verrà utilizzato per realizzare 50 carri ferroviari

22 giugno 2026

SSAB avvia negli Usa un progetto di riciclo a ciclo chiuso

Con Greenbrier e Alter Trading, l’acciaio SSAB Zero verrà utilizzato per realizzare 50 carri ferroviari

di Stefano Gennari
RICREA rilancia Cuore Mediterraneo - Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

17 giugno 2026

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

di Redazione siderweb
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

1 gennaio 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Header siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 3 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Confindustria Taranto: «Fiducia per il possibile futuro ex Ilva con Jindal» - «Governo convochi i principali acciaieri italiani per valutare una loro partecipazione all'acquisizione»

13 luglio 2026

Confindustria Taranto: «Fiducia per il possibile futuro ex Ilva con Jindal»

«Governo convochi i principali acciaieri italiani per valutare una loro partecipazione all'acquisizione»

di Gianmario Leone
AdI, tavolo permanente il 28 luglio a Palazzo Chigi - La convocazione arriva dopo la richiesta urgente dei sindacati e la minaccia di un’autoconvocazione nazionale

9 luglio 2026

AdI, tavolo permanente il 28 luglio a Palazzo Chigi

La convocazione arriva dopo la richiesta urgente dei sindacati e la minaccia di un’autoconvocazione nazionale

di Gianmario Leone
AdI, Flacks: «Costruiremo una nuova realtà siderurgica competitiva» - Intervistato dal Giornale, l’imprenditore ha spiegato che il suo progetto si baserà «su qualità e valore dei prodotti»

22 giugno 2026

AdI, Flacks: «Costruiremo una nuova realtà siderurgica competitiva»

Intervistato dal Giornale, l’imprenditore ha spiegato che il suo progetto si baserà «su qualità e valore dei prodotti»

di Gianmario Leone
SSAB avvia negli Usa un progetto di riciclo a ciclo chiuso - Con Greenbrier e Alter Trading, l’acciaio SSAB Zero verrà utilizzato per realizzare 50 carri ferroviari SSAB avvia negli Usa un progetto di riciclo a ciclo chiuso - Con Greenbrier e Alter Trading, l’acciaio SSAB Zero verrà utilizzato per realizzare 50 carri ferroviari

22 giugno 2026

SSAB avvia negli Usa un progetto di riciclo a ciclo chiuso

Con Greenbrier e Alter Trading, l’acciaio SSAB Zero verrà utilizzato per realizzare 50 carri ferroviari

di Stefano Gennari
RICREA rilancia Cuore Mediterraneo - Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

17 giugno 2026

RICREA rilancia Cuore Mediterraneo

Al via l’ottava edizione del tour per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza del riciclo degli imballaggi

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026

 I nostri video

10 luglio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×