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Valbruna, intesa sulla concessione attesa entro Ferragosto

Confermata la proprietà pubblica dell’area, mentre i sindacati attendono il testo dell’accordo

13 luglio 2026

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