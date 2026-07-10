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Assofermet Acciai: «Grande disorientamento» per le nuove misure

Forte preoccupazione per l’impatto su approvvigionamenti, costi e competitività della manifattura europea

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