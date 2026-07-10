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Mardyck, test cliente per gli acciai al silicio ArcelorMittal

Il materiale della nuova linea è stato sottoposto a punzonatura da R.Bourgeois

10 luglio 2026

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