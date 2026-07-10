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JSW Steel, produzione di acciaio grezzo a +3% nel trimestre

Il gruppo punta a portare la capacità complessiva a 54,8 milioni di tonnellate annue nei prossimi quattro anni

10 luglio 2026

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