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AdI, tavolo permanente il 28 luglio a Palazzo Chigi

La convocazione arriva dopo la richiesta urgente dei sindacati e la minaccia di un’autoconvocazione nazionale

9 luglio 2026

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