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JSW, intesa al Mimit: 148,2 milioni per il rilancio

Investimenti sugli impianti e piena salvaguardia occupazionale. Resta il nodo Metinvest

9 luglio 2026

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